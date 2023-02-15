Умолял? Почему Зеленский упрашивал Резника остаться на посту главы минобороны Украины

Эльвира Михеева 18

Министр обороны Украины решил остаться на посту по просьбе Зеленского

Умолял? Почему Зеленский упрашивал Резника остаться на посту главы минобороны Украины

Фото: JULIEN WARNAND / ТАСС

Тема:
Спецоперация

Последнее время в аппарате президента Незалежной прогнозировали кадровые перестановки из-за коррупционного скандала, но лидер страны, предположительно, передумал.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу оборонного ведомства остаться на своем посту. Об этом рассказал сам руководитель министерства Алексей Резник в интервью агентству Reuters.

«Да, это решение моего президента», — пояснил он.

К слову, кадровые перестановки в офисе Зеленского наметились еще в конце января. После того как украинские СМИ пролили свет на махинации чиновников с закупкой питания.

Как отмечает aif.ru, в документах были отражены запредельные суммы на самые обычные продукты. Главу Минобороны тогда вызвал на разговор комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Уже 1 февраля в парламенте Незалежной сообщили о скором уходе Резника с поста, а позже было названо имя нового кандидата на эту должность. Предполагалось, что ее доверят главе управления украинской разведки Кириллу Буданову, да и сам Резник не отрицал возможность предстоящих изменений. Однако в самый последний момент Зеленский, видимо, передумал.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине прогнозируют свержение Зеленского после потери Артемовска.

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