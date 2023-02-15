Кровь в жилах стынет: какие слова могут вызвать смерть человека

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К каким выводам пришли ученые и что за этим стоит?

Страшнее чужих злых языков может быть только свой собственный. Ученый и всемирно известный психотерапевт Носсрат Пезешкиан, например, считает, что в любом языке существуют фразы, которые могут смертельно влиять на внутренние органы человека. Об этом пишет KP.RU.

Нередко люди даже не задумываются о смысле слов, которые произносят и просто выражают этим свои эмоции. Однако человеческое подсознание способно внять словам буквально и принять их к исполнению посредством своих необъяснимых механизмов.

Так каких же слов все-таки стоит избегать людям, говорящим на русском языке? Ученый Пезешкиан составил небольшой список заболеваний и слов, которые могут спровоцировать это.

Заболевания ЖКТ, язва желудка, гастрит.

Кишка тонка. Просто не перевариваю. Тошнит. Воротит. Рыгаловка.

Геморрой

Какой-то геморрой (о хлопотливом деле). Геморройно.

Инфаркт, сердечно сосудистые заболевания

Сердце разрывается. Удар в самое сердце. Близко к сердцу.

Кожные заболевания

Тонкокожий (о чувствительном человеке). Зудит (о читающем нравоучения). Аллергия на кого-то (о неприязни).

Мигрень

Ломать голову. Выносить мозг. Крыша съехала. Сломя голову. Голова идет кругом. Даю голову на отсечение. Головой об стенку. Головная боль, да и только. Моча в голову ударила (это выражение способно спровоцировать еще и урологические заболевания).

Заболевания крови

Вошло в плоть и кровь. Кровью умоются. Кровь с молоком. Кровь в жилах стынет. Попил кровушки.

Ослабление зрения

Белый свет не мил. Вырви глаз (о вкусе острого или кислого продукта). Хоть глаз выколи (о темноте). Глаза б мои это не видали. Смотреть противно.

Глухота

По ушам бьет (о громком звуке). Слышать ничего не хочу. Тетеря глухая. Заткнись. Медведь на ухо наступил (о человеке, лишенном музыкального слуха).

Пневмония, астма, COVID-19

Перекрыть кислород. Дух захватывает. Дышать не чем. Мне на вас начихать. Чтоб ты подавился. Это надо обкашлять.

Остеохондроз, грыжа позвоночника

Бесхребетный. Нести свой крест. Сидеть на шее. Груз забот.

Онкологические заболевания

Что б он сдох. Провалиться мне на этом месте. Надоело до смерти. Отравляет существование. Что-то гложет. Смертельно устал. Разрази меня гром (старинное). Убей себя об угол.

Депрессия, неврозы

Терпение лопнуло. Сил больше нет. Сыт по горло. Не морочьте мне голову. Не пудрите мне мозги. Бесит. Колбасит. Все пропало. Пропади все пропадом.

По словам психотерапевта, если вам вдруг очень хочется сказать какую-то эмоциональную фразу, то лучше ругаться матом. Согласно позитивной психотерапии, они здоровью не вредят. А по мнению многих ученых, еще и стресс снимают.

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