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Зависит ли желание мужчин от внешних обстоятельств и психологического настроя?

Потребность в интимной близости часто не совпадает у партнеров, и это зависит о многих факторов. В том числе, организмы порой не готовы «дружить» из-за времени. Так, многие мужчины предпочитают делать это утром, когда женщина готова чуть ли не Родину продать за дополнительную минуту сна. О том, чем объясняется желание сильного пола любить по утрам, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал сексолог Евгений Кульгавчук.

Он пояснил, что мужская сексуальность более проста, чем женская. Ее часто не сдерживают никакие психологические обстоятельства. Подумаешь, гигиена, неловкий момент, плохое настроение — не сильному полу озадачиваться по пустякам. Есть эрекция — надо брать.

«Мужская сексуальность более проста и примитивна, многие мужчины вообще воспринимают утреннюю эрекцию, как руководство к действию, «чего добру пропадать». Да и голова более «пустая», — объясняет собеседник.

Тем не менее волнительный момент все же существует. Где-то внутри у мужчин проскальзывает мысль о возможном крахе в постели, уверяет эксперт.

«Этот феномен в сексологии называется синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи и мешает реализации. А к вечеру уже порой нет ни эрекции, ни желания», — поясняет сексолог.

И если по молодости проблема не так очевидна, то с годами все становится сложнее — сон берет верх над сексом. И этому у эксперта есть научное объяснение.

«Сон, поскольку относится к инстинкту самосохранения, со временем побеждает секс, который относится к инстинкту размножения. И это логично, сначала нужно сохраниться, а потом уж и размножиться», — добавил он.

В такой ситуации между партнерами важен поиск компромисса. Нужно слушать и слышать друг друга, обговаривать все детали, чтобы интимная жизнь не полетела в тартары, а с этим — и семейное счастье.

«Отладка биоритмов и их синхронизация является необходимым условием для сексуальной гармонии. Если пара ведет половую жизнь регулярно и ее качество на высоте, нравится обоим, со временем разница по биоритмам стирается и становится не так критична. Как говорят, что посеешь, то и пожнешь. Пробуйте, экспериментируйте, договаривайтесь», — посоветовал собеседник.

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