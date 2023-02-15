У москвички загорелась голова после прикуривания сигареты

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Вопиющий инцидент — наглядное пособие, как курение может убить человека.

У жительницы столицы загорелась голова после прикуривания. Как стало известно 5-tv.ru, женщина хотела закурить, когда все случилось. В результате инцидента она обожгла лицо. Впрочем, отсутствие вредных привычек поможет сохранить не только волосы, но и здоровье.

По словам терапевта Ольги Кадыровой, избавиться от пагубной привычки курильщикам поможет психотерапия, включая медикаментозную. Если у человека достаточная сила воли, ему не стоит постепенно снижать никотиновую дозу, проще бросить в один момент. Кроме того, можно использовать препараты, не содержащие никотин, но частично блокирующие рецепторы, которые с ним соединяются.

Беременным женщинам не просто допустимо, а необходимо бросать курить, не поддаваясь влиянию различных мифов. Отказ может привести к перепадам настроения и головной боли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие привычки разрушают мозг и чем их заменить.