В Госдуме рассказали, как Польша может забрать часть Украины без боя

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Польша не скрывает имперских амбиций в отношении территорий Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей.

Если Польша начнет процесс присоединения украинских земель, то в Варшаве придумают предлог для того, чтобы забрать Львов и другие города без боя и заставить украинцев принять это как данность. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По словам депутата, предлогом для бескровного захвата украинских земель может стать, например, подключение к энергетике для более комфортной жизни.

«На Западной Украине еще со времен СССР есть магистрали, связывающие ее с Европой и позволяющие использовать польскую энергосистему для подключения того же Львова. Безусловно, Польша имеет имперские амбиции в отношении территорий Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей, но если она решит эти амбиции реализовать, то наличие или отсутствие электричества и состояние подстанций не будет играть особой роли», — отметил Белик в беседе с URA.RU.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что Польша нацелилась захватить не часть Украины, а всю ее территорию. Эксперт назвал мифом устоявшееся мнение о том, что поляки мечтают вернуть лишь так называемые Восточные Кресы — земли Западной Украины, ранее принадлежавшие Польше.

Причем, поляки уже начали осуществлять замысел по захвату Украины, уверен политолог. На это, по его мнению, указывает то, что уже сейчас в боевых действиях в Донбассе тайно, под видом бойцов частных военных компаний, участвуют около пяти тысяч польских солдат и специалистов по техобслуживанию вооружений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше и Прибалтике заявили о готовности «переступить красную линию» для роста конфронтации с РФ.