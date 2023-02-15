Рейсы авиакомпании Lufthansa задерживаются по всему миру из-за сбоя в IT-системе

Самолеты Lufthansa не могут взлететь из-за масштабного сбоя в информационной системе

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

В авиакомпании уже сообщили, что интенсивно работают над решением проблемы.

Произошел глобальный сбой в информационной системе авиакомпании Lufthansa, ни один самолет по всему миру не может взлететь. Об этом сообщает Focus.

На данный момент затронуты системы регистрации и посадки, а в главном хабе Lufthansa во Франкфурте огромные очереди.

Более того, абсолютно весь план полетов серьезно нарушен, никакие данные не могут быть переданы. Многих пассажиров регистрируют, вручную записывая их данные на бумаге.

Также сообщается, что акции Lufthansa сегодня падали почти на 2%.

Lufthansa — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines. В общем счете авиакомпания выполняет рейсы в 78 стран мира по более чем двумстам направлениям.

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