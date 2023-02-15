Россия подготовит спецзаседание СБ ООН по теме терактов на «Северном потоке»

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Расследование американского журналиста заинтересовало дипломатов. Они хотят полного досконального разбирательства.

Россия подготовит специальное заседание Совбеза ООН, где будут обсуждаться совершенные на нитях газопровода «Северный поток» теракты. Об этом в рамках правительственного часа в Госдуме заявил руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

«Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности, будем требовать найти какую-то форму расследования», — сказал глава МИД РФ.

Лавров заявил о несогласии с позицией ООН о том, что она не вправе расследовать теракты. По словам министра, западные страны лгут России по поводу произошедшего, скрывая правду. Перед этим представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил, что у организации якобы отсутствует мандат, чтобы расследовать происшествия на «Северном потоке».

Накануне комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к Совбезу ООН о проведении расследования диверсии на международном уровне. Авторы документа обратились к расследованию американского журналиста Сеймура Херша. Публицист пришел к выводу, что взрывчатку установили водолазы США, а потом ее активировала Норвегия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какими могут быть последствия расследования Херша для США.