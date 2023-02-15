Кадры самого первого погружения к «Титанику» сможет увидеть весь мир

Фото, видео: 5-tv.ru

Страшная трагедия произошла в 1986 году. Спастись удалось лишь немногим.

Редкие кадры самого первого погружения к «Титанику» наконец сможет увидеть весь мир! Сегодня океанографический институт публикует ранее неизданный фильм о том, как исследователи впервые нашли затонувший корабль в 1986 году.

В видео, длительностью почти полтора часа, ученые рассказывают о новых деталях и сложностях, с которыми столкнулась команда при погружении.

Редкие кадры покажут в честь 25-летия фильма Джеймса Кэмерона о знаменитой трагедии.