Надежда на жизнь: как в онкоцентре Блохина спасают детей со страшным диагнозом

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

Всемирный день борьбы с детским раком — повод вспомнить о судьбах маленьких героев и их спасителей.

Сегодня Всемирный день борьбы с детским раком. Врачи Московского онкоцентра имени Блохина каждый день спасают маленьких пациентов, проводя сложнейшие операции. Так, именно в этом центре ставят уникальные раздвижные эндопротезы, которые растут вместе с ребенком.

Приобретать их, как и необходимые препараты для иммунитета, помогает созданный по инициативе президента страны благотворительный фонд «Круг добра». Высокотехнологичные разработки увидела корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

«Сегодня уже должны снять катетер, эту штуку убрать. Все хорошо будет», — рассказал один из маленьких пациентов.

Всего три дня с момента сложнейшей операции, а Миша уже улыбается. Диагноз «рак» семья услышала, когда мальчику было всего четыре года. Потом химиотерапия, операция — злокачественную опухоль удалили вместе с пораженной костью руки. Заменили эндопротезом. Но со временем он стал мал, потребовалось новое вмешательство.

«Мы победили в 2013 году, слава богу, саркому. Мы занимаемся сейчас непосредственно рукой», — вспоминала мама подростка Ольга Селезнева.

Сейчас Мише установили раздвижной протез. Мальчик уверен — он скоро вернется к своим любимым тренировкам в бассейне.

«Я просто при плавании уже приучился свои действия левой рукой делать, не как все, ну, там чуть-чуть по-другому. В принципе, справляюсь полностью. Наравне со всеми плаваю», — рассказал Миша.

«Это — комплект эндопротеза, это плечевая кость, ее внешний вид. Это, вот, плечевой сустав, здесь локтевой сустав», — показал врач.

Высокотехнологичная операция длится три-четыре часа. Она позволяет избавить пациента от дальнейших хирургических вмешательств на долгие годы: раздвижной протез, как родная кость, будет расти вместе с ребенком. Менять обычные протезы подростку нужно раз в год или даже полгода, такого высокотехнологичного хватит на семь лет — он вытягивается на девять сантиметров.

«За счет электромагнитных импульсов идет раздвижка, то есть в самом протезе есть моторчик, который от электромагнитных импульсов начинает раскручивать и удлиняется сам», — показал старший научный сотрудник НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Денис Хестанов.

При этом ребенок не испытывает боли, да и сам протез в руке никак не ощущается. В НИИ детской онкологии и гематологии в год проводят около 25 таких операций.

В соседнем отделении маленькая Василиса играет в больницу. Палаты она видит чаще всего. За свои три года она пережила химиотерапию, операцию, пересадку костного мозга. Сейчас ее лечат инновационным препаратом иммунотерапии.

«У нас уже на завершающем этапе четвертый курс из пяти. На данный момент у нас все хорошо», — поделился папа девочки Владимир Тимаков.

У малютки — нейробластома группы высокого риска. Злокачественная опухоль, которая поражает самых маленьких.

«Без этого препарата выживаемость пациентов этой группы составляла 10-14%. Благодаря внедрению этого препарата, это таргетная терапия, то есть она действует именно на ту клетку, которая поражает ребенка, выживаемость сегодня уже составляет 70%», — объяснил заведующий хирургическим отделением № 4 НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Анатолий Казанцев.

Правда, стоимость лечения — миллионы рублей. Этот препарат иммунотерапии, как и высокотехнологичные эндопротезы закупает, созданный по инициативе президента страны, благотворительный фонд «Круг добра». Из 53 лекарственных препаратов, которые приобретают на средства фонда, десять — это инновационные лекарства для лечения рака. Помогать детям восстановиться будут и после выписки из больницы.

«Реабилитация должна сопровождать лечение, она должна быть естественной частью лечения. Фонд планирует к закупке дорогостоящие технические средства реабилитации, в том числе те средства, которые будут развивать опорно-двигательный аппарат», — подчеркнул глава благотворительного фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко

Кроме того, теперь лечение на средства фонда смогут получать люди до 19 лет.

«Когда я только начинала работать, это было больше 30 лет назад, и ты заходил в онкологическую клинику, там всегда пахло горем, горем тоской, неизбежностью, сейчас ты приходишь сюда, и здесь пахнет надеждой, все изменилось», — добавила директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Светлана Варфоломеева.

В детском отделении стараются сделать все, чтобы дети не только лечились, но и продолжали расти и развиваться, как их сверстники. А эти маленькие пациенты, пожалуй, лучше взрослых чувствуют, что рак — точно не приговор.