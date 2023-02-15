ФСБ задержала лидера радикальной группировки в Севастополе

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы, если его вину докажут.

В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальной группировки. По данным спецслужб, 20-летний молодой человек организовал радикальное неформальное движение. Он также создал Telegram-канал, в котором призвал уничтожать российские объекты инфраструктуры и убивать военных.

Кроме того, летом прошлого года юноша попытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Молодому человек грозит до 15 лет тюрьмы.