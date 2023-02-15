Косачев объяснил феномен «несуществующих» лабораторий США на Украине: кто и что там делает

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

Как американцам удается легально осуществлять преступную деятельность и почему за это не наказывают Киев?

Установить жесткий контроль за работой биолабораторий во всем мире призывают российские сенаторы. Они обратились к парламентам всех стран с призывом изменить законодательство и потребовать отчета у военных и ученых. Ведь, деятельность по созданию биологического оружия — угроза для всего человечества.

Но американцы без всякого контроля проводят опасные опыты на территории других стран — прежде всего, Украины.

«Американцы сдают свой отчет, где написано: „Мы на территории США ничего не делаем“. Это правда. Украинцы сдают отчет, где написано: „Мы на территории Украины ничего не делаем“. Это правда. Но из этих двух отчетов выводится самое главное — то, что американцы делают на территории Украины. Ни те, ни другие за это не отчитываются, потому что это — лазейка в конвенции, которую мы предлагаем закрыть», — подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие тайны о биолабораториях экс-глава Пентагона Эспер раскрыл в беседе с российскими пранкерами Лексусом и Вованом.