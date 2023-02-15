Украинский пленный рассказал о значительных потерях ВСУ: «Это очень страшно!»

Фото, видео: Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Мужчина призвал сослуживцев сложить оружие, если они хотят остаться в живых.

Украинские войска несут большие потери на своих позициях. Об этом сообщил пленный солдат 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я недавно попал в плен под Никольским. Если бы я не попал, то я был бы уже на том свете. Пацаны, меня не били (в плену — Прим. ред.), отношение нормальное. Поэтому, если хотите остаться в живых, лучше сдайтесь. Иначе будет тот фарш, который я видел по этим окопам. Поверьте мне, это очень страшно», — сказал он на камеру.

На днях New York Times сообщила о больших потерях ВСУ под Артемовском со ссылкой на украинских военных. Они пожаловались американскому изданию на превосходство российских сил в численности и вооружении.

Также в публикации говорится, что в одном из госпиталей на подконтрольной Киеву территории Донбасса морг забит телами военнослужащих ВСУ, а в другом носилки с ранеными стоят даже в коридорах, и непрерывно прибывают машины скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным российского Минобороны, потери украинской стороны в ходе СВО за январь составили более 6,5 тысячи солдат. Кроме того, ВС РФ уничтожили 26 самолетов, семь вертолетов и 341 танк ВСУ.