Герой нашего времени: спасшего младенца в Балашихе машиниста представят к награде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Водитель остановил железнодорожный состав в нескольких сантиметрах от детской коляски.

Машиниста, предотвратившего наезд поезда на четырехмесячного ребенка в Балашихе, представят к награде. Накануне, 14 февраля, Константин Воробьев заметил на железнодорожных путях детскую коляску и применил экстренное торможение. Младенец в результате оказался целым и невредимым, а страна узнала в лицо нового героя нашего времени.

Еще в день инцидента эта история облетела все соцсети — растрогавшиеся пользователи единогласно призывали поставить машинисту памятник при жизни. До этого пока дело не дошло, но руководство РЖД уже подготовило свои награды отличившимся сотрудникам. Значки «Почетный работник Московской железной дороги» торжественно вручат и Константину Воробьеву, и его помощнику Андрею Семенову.

При этом и тот, и другой, несмотря на подвиг, не хотели придавать инцидент огласке. Оба считают, что просто выполняли свой долг и счастливы, что у них это получилось. А вот вспоминать случившееся обоим трудно.

У Константина до сих перед глазами лицо матери младенца — испуганной, шокированной и потерявшей дар речи. Она и сама могла в тот момент попасть под поезд, так как в последние секунды кинулась на рельсы. Правда, благодаря водителю, успела достать младенца из коляски и спрятаться в карман под платформой.

«Когда я тормозил, я видел коляску, что женщина подходила туда и что она падает. Я понял, что коляска с младенцем — не просто так прыгают женщины под поезд. До сих пор вижу ее перед глазами, какие у нее глаза были, как она упала… Тяжело говорить… Слава богу, что все хорошо кончается», — делится в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru машинист.

По его словам, за восемь лет работы в своей отрасли случалось всякое, но младенец на дорогу неожиданно ни разу не выкатывался. Да и его напарник Андрей Семенов такого не припомнит. Без преувеличения, говорит он, поезд остановился от транспортного средства малыша в нескольких миллиметрах — вчерашнего адреналина и ему с коллегой, и матери хватит еще надолго.

«Это моя работа… Но адреналин, естественно, зашкаливал… У женщины были испуганные глаза», — говорит он.

После помощник машиниста не пустил ситуацию на самотек. Он усадил женщину с младенцем и со старшим ребенком в ближайший вагон, несколько раз предлагал медицинскую помощь и справлялся о ее самочувствии до тех пор, пока та не сошла на нужной станции.

В железнодорожном депо РЖД действия бригады не просто оценили на отлично — там признали, что и машинист, и помощник успешно прошли испытание и на психологическую выносливость. Все эти действия машинисты когда-то отрабатывали на этапе обучения, но ничто так не проверяет профессионалов, как действие в сложной ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что падением коляски с младенцем под поезд в Балашихе заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура, организована предварительная проверка в связи с инцидентом.