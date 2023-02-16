Эксперт объяснил, как народные традиции могли повлиять на разрушения в Турции

Азарий Лапидус: газеты и амулеты в фундаментах домов в Турции могли усилить разрушения

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

Разгул природной стихии привел к тому, что дома складывались, будто карточные. Специалисты нашли в обломках странные вещи, которые могли повлиять на прочность зданий.

В фундаментах разрушенных землетрясением в Турции зданий обнаружили посторонние предметы. Эксперты считают, что пенопласт, газеты и амулеты от сглаза могли ослабить конструкции домов и поспособствовать столь сильному ущербу. Доктор технических наук Азарий Лапидус объяснил 5-tv.ru, почему халатность турецких строителей могла стоить жизней погибших под завалами в результате катастрофы.

«В бетон нельзя включать ни газеты, ни амулеты, ни любые другие предметы, потому что прочность бетонной смеси рассчитывается с определенными параметрами воды, цемента, гравия, и водо-цементного отношения», — прокомментировал специалист.

По словам Лапидуса, добавление «примесей», которые были обнаружены в обломках, могли повлиять на качество конструкций и их прочность. Он отметил, что данные о найденных амулетах заставили его задуматься о местных традициях. Возможно, среди жителей региона есть правила использования оберегов для «защиты» жилья, ведь в Турции эта индустрия хорошо развита.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции зафиксировали повторные толчки после землетрясения.