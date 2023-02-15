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Украинские террористы не щадят никого, действуя по приказу Киева и западных кураторов.

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с расстрелом медиков под Угледаром, который организовали украинские террористы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По линии военных, разумеется, верховный главнокомандующий получает всю информацию постоянно, регулярно и в режиме онлайн. В целом на международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

О трагедии стало известно утром 15 февраля. Известно, что врачи направлялись в Угледар с целью эвакуации раненых. Пособники киевского режима прекрасно видели опознавательные знаки, но все равно атаковали группу медиков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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