Наказан будет другой: с актрисы Анны Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП

С Анны Большовой сняли обвинения в смертельном наезде на женщину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Полиция не обнаружила состава преступления в действиях знаменитости.

С актрисы Анны Большовой сняты обвинения по громкому делу о смертельном наезде на женщину. Представитель МВД сообщил 5-tv.ru, что наказан будет сожитель погибшей, который умышленно оставил ее в опасности.

В Министерстве внутренних дел озвучили версию полицейских. В октябре 2022 года в Калужской области произошло ДТП со смертельным исходом. По данным ведомства, мужчина привез женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, в соседнюю деревню на личном автомобиле. После извлек ее из средства передвижения на улицу и положил поперек проезжей части, оставил гражданку лежать в темное время суток на неосвещенном участке дороги, а сам уехал.

Через некоторое время автомобиль под управлением Большовой совершил наезд на женщину, в результате чего вторая скончалась на месте. Актриса самостоятельно вызвала скорую помощь и полицию. Однако спасти пострадавшую не удалось.

«В действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ „Оставление в опасности“. По данному факту подразделением дознания МВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное дело. В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено», — уточнили в ведомстве.

Ранее уголовное дело было возбуждено по третьей части 264 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Погибшей в результате странных стечений обстоятельств оказалась 31-летняя жительница села Грачевка. Эксперты обнаружили в ее крови около четырех промилле алкоголя.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Михаил Ефремов отозвал ходатайство о смягчении наказания за смертельное ДТП.