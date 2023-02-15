Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/ BeckerBrede; Twitter / KOvereem2; 5-tv.ru

После железнодорожной катастрофы город охвачен ядовитыми тучами дыма — гибнут рыба, растения, спасаются бегством люди.

Американский штат Огайо оказался в зоне сильнейшего экологического бедствия. Его причиной стала железнодорожная катастрофа на границе с Пенсильванией — состав из 50 вагонов с ядовитым и взрывоопасным веществом сошел с рельсов в Восточной Палестине и загорелся, а вместе с этим произошел мощный выброс опасных веществ в воздух.

Как напоминает издание Тhe Associated Press, инцидент случился еще 4 февраля, но последствия катастрофы, можно сказать, только начинаются. Дым от пожара, который специалисты не рискнули тушить, отравляют штат в полную силу. Усугубил ситуацию так называемый контролируемый поджог, который устроили спасатели после вскрытия емкостей с ядовитым веществом. Сейчас штат охвачен густыми тучами едкого дыма, кто-то их даже принимает за НЛО.

В местном министерстве окружающей среды уверяют, что уровень загрязнения не превышает допустимой нормы, но природа говорит об обратном: американцы видят, как гибнет и рыба вводоемах, и деревья и делятся снимками в соцсетях. Да и сами жители не выдерживают и по возможности покидают штат. В соцсетях катастрофу уже прозвали «Чернобыль лайт».

Дело в том, что штат, предположительно, отравлен такими опасными веществами, как винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат и этиленгликоль монобутиловый — в результате их сжигания происходит выделение фосгена и хлористого водорода. Все это в отсроченной перспективе может сказаться на здоровье местного населения.

Так, в Национальном институте рака федерального правительства утверждают, что тот же винилхлорид, который используют для изготовления пластиковых изделий, вызывает онкологические заболевания печени и других органов. Опасаются специалисты и по поводу других вредных веществ, попавших в атмосферу.

Пока властям нечем успокоить жителей Огайо — по факту случившегося проводится федеральное расследование. Но даже следователи в полную силу не могут работать на месте, пока территория во власти густого дыма. Объявлено чрезвычайное положение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о крупной железнодорожной аварии в американском штате Техас.