От пневмонии до аппендицита: что может стать причиной сепсиса

Хирург Чжао: сепсис как у Костомарова может развиться по многим причинам

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По степени тяжести сепсис делится на три уровня, и печальная статистика говорит, что уже на втором смертность пациентов достаточна высока. Однако, спасение есть.

Локальный воспалительный процесс может распространиться на весь организм и привести к необратимым последствиям. Нередкими являются случаи, когда непримечательная болячка превращается в смертельную опасность. Врач-хирург Алексей Чжао рассказал сайту «Российская газета», в чем коварство сепсиса и возможно ли его остановить.

Общественность уже больше месяца с ужасом следит за новыми подробностями о состоянии фигуриста Романа Костомарова. Олимпийский чемпион попал в больницу с пневмонией, однако после врачи обнаружили у него сепсис. Дальше ситуация только ухудшалась — некроз, операции, ампутация стопы и кистей рук. Накануне его состояние усугубилось поднявшийся на фоне стресса температурой, медики приняли решение о введении спортсмена в медикаментозный сон. Многие недоумевают — почему так? И как все это связано?

Эксперт объяснил, что септическая инфекция может развиваться на фоне самых разных локальных инфекционных заболеваний. По его словам, катализатором могут послужить такие недуги, как: пневмония, острый аппендицит или гнойник на конечности.

«Проблема только в том, что возникает системная воспалительная реакция, то есть локальный процесс становится системным. Это проявляется в виде изменений в ряде параметров крови, маркеров сепсиса, по которым судят о тяжести состояния больного», — прокомментировал специалист.

По степени тяжести выделяют три уровня сепсиса: сирс — системная воспалительная реакция, тяжелый сепсис и септический шок. Чжао уточнил, что при устранении первоисточника инфекции также требуется системное воздействие — антибиотикотерапия.

«При необходимости, также дополнительно применяют специальные заменительные варианты лечения в виде продленной гемодиафильтрации для выявления токсинов, которые циркулируют при этом состоянии в организме», — подчеркнул хирург.

Врач добавил, что пациенты с сепсисом всегда требуют активной терапии. Кроме того, при тяжелом сепсисе частота летальных исходов очень высока из-за связи с вовлечением всех систем жизнеобеспечения в воспалительный процесс.

«Может развиться почечная и печеночная недостаточность, дыхательная и сердечная недостаточность, поэтому применяется серьезная комплексная терапия», — сообщил Алексей Чжао.

В заключение специалист отметил, что современный подход к лечению локальных инфекций и диагностика сепсиса помогает выявить проблему и вовремя принять меры. Врачи проводят «грамотное мультидисциплинарное лечение», чтобы вывести пациента из этого состояния.

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