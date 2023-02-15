В Ростове-на-Дону задержан прибывший под видом беженца участник «Азова»*

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Возбуждено уголовное дело по статье «участие в деятельности террористической организации».

Террорист, прибывший под видом беженца, задержан в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России. Уточняется, что мужчина является участником террористической организации «Азов»*, запрещенной в РФ.

Он вступил в нее еще в 2016 году, принимал участие в так называемом «марше наций», проводимом националистами в Киеве. Впоследствии боевик приехал в РФ под видом беженца с целью легального нахождения на российской территории. По утверждению силовиков, задержанный пропагандировал террористическую организацию среди молодежи. ФСБ изъяла символику и агитационные материалы.

В отношении неонациста возбудили уголовное дело по статье «участие в деятельности террористической организации». Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от геноцида со стороны Киева. На фоне миротворческой миссии на территорию Российской Федерации неоднократно пытались попасть украинские боевики с целью совершения терактов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ФСБ задержала группу организаторов нелегальной миграции.

* — Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.