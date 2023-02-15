В Турции зафиксировали повторные толчки после землетрясения

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

Катаклизм стал самым разрушительным в истории государства.

Повторный подземный толчок (афтершок — Прим. ред.) магнитудой 4,6 произошел в Турции. Об этом сообщило издание Trthaber. Уточняется, что утром в районе Гексун в Кахраманмараше специалисты зафиксировали четыре толчка. Самая крупная амплитуда за последний час составила 6,7.

Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.https://t.co/5zwKiU7oOX — TRT HABER (@trthaber) February 15, 2023

До этого сообщалось, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек. Спасатели продолжают поиски выживших, а волонтеры помогают людям, оставшимся без жилья. К слову, катаклизм стал самым разрушительным в истории страны.

По заявлению турецкого президента Реджепа Эрдогана, операции по спасению продолжатся до тех пор, пока из-под завалов не вытащат последних выживших. С момента катастрофы прошло больше недели, но людей продолжают находить под обломками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую версию землетрясения обсуждают в Турции.