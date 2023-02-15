Мужчина проплыл на льдине по Москве и скрылся от пытавшихся помочь ему спасателей

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Сохранить жизнь отчаявшемуся пытались не только сотрудники МЧС, но тот за жизнь, как за соломинку, даже не пытался ухватиться.

Невероятное приключение накануне устроил себе предполагаемый житель столицы. Острые ощущения он подарил себе почти в центре Москвы, в районе Кутузовского проспекта. По большому городу минувшим днем он плыл прямо на льдине, вниз по течению Москвы-реки.

Как стало известно 5-tv.ru, человека за бортом увидел один из разнорабочих и решил помочь утопающему. Каким-то чудом у мужчины под руками оказались электрические переноски, и он бросил их человеку на льдине. Но цепляться ни за них, ни за жизнь тот не стал и сделал вид, что ничего не заметил.

Еще более странно и неожиданно «путешественник» повел себя в момент, когда увидел катер спасателей МЧС. Вместо того, чтобы грести в сторону судна, он резко бросился в воду и скрылся в неизвестном направлении.

О пропавшем спустя почти сутки до сих пор ни слуху, ни духу. При этом спасатели провели целый рейд для того, что найти неизвестного. До сих пор остается неясным, что побудило его прыгнуть в воду — отчаяние, желание свести счеты с жизнью, побег или жажда испытать себя на прочность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что машинист чудом остановил поезд перед коляской с младенцем в Подмосковье.