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Кому и зачем мстит президент США и какое будущее его ждет?

В том, что именно США подорвали газопровод, уверен и известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сэймур Херш. В интервью газете Berliner Zeitung он подробно описал, как была организована диверсия.

По словам Херша, бомбы заложили за несколько месяцев до взрыва. Это произошло во время учений НАТО в Балтийском море. Решение принималось на самом высоком уровне.

«План по взрыву российских трубопроводов был разработан еще в декабре 2021 года. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан созвал представителей ЦРУ, Госдепа и других ведомств. Таким образом президент Байден дал понять, что предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем перестала поддерживать Украину», — подчеркнул журналист.

Журналист считает, что решение Байдена взорвать «Северный поток» связано с попыткой ослабить не только Россию, но и Германию, участвующую в работе газопровода. Немецким властям в Вашингтоне не доверяют, зато воспользовались помощью Норвегии при подготовке диверсии.