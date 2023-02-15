Мужчина разозлился на жабу и приготовил из нее блюдо, убившее его собственную дочь

Times of India: индиец разозлился на жабу и приготовил из нее блюдо, которое убило его дочь

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Vinke

Нечастному грозит предъявление обвинения в убийстве ребенка.

Житель деревни Муна Мунду в Индии обозлился на прокравшуюся в его дом жабу, убил ее и приготовил на ужин семье. Однако поплатился за это жизнью одной из дочерей. Необычную историю опубликовала газета The Times of India.

В статье говорится, что 40-летний индиец поймал в своем доме жабу и приготовил из нее карри, которым за ужином накормил двух дочерей шести и четырех лет.

Ночью у девочек началась рвота, а затем они потеряли сознание. Сестер срочно доставили в больницу, где старшая вскоре скончалась, а младшая до сих пор пребывает в критическом состоянии.

При этом у отца девочек, который тоже лакомился блюдом из жабы, нормальное самочувствие. Зато мужчине могут предъявить обвинения в убийстве дочери, если выяснится, что девочка действительно отравилась мясом земноводного.

Издание пишет, что жаба, которую приготовил индиец, на самом деле могла быть ядовитой. Дело в том, что околоушные железы этих земноводных накапливают токсины, защищающие их от хищников. Также у некоторых видов жаб ядовитая кожа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургская певица Виктория Янсонс попала в токсикологическую реанимацию из-за отравления антижиром.