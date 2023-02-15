Дипломаты РФ отвергли обвинения в насильственном перемещении детей с Украины

Посольство РФ в США: Россия делает все возможное для защиты и безопасности украинских детей

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Дипмиссия предоставила данные по жертвам среди несовершеннолетних в результате обстрелов со стороны украинских радикалов.

В российском посольстве дали комментарий по заявлениям руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса о том, что переселение несовершеннолетних украинских граждан на территорию России происходит якобы с применением насилия. Ответ дипломаты разместили в Telegram-канале.

«Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мы делаем все возможное для сохранения несовершеннолетних граждан в семьях, а в случаях отсутствия или гибели родителей и близких — для передачи сирот под опеку», — сказано в сообщении.

Дипмиссия призвала Вашингтон оценить действия киевского режима, ставящие под угрозу здоровье и жизнь детей, которые находятся в зоне конфликта. Таким образом, по информации дипломатов, в минувшем году только в Донбассе из-за атак со стороны украинских радикалов погибли 153 ребенка, а еще 279 были ранены.

Перед этим журналисты показали последствия удара со стороны ВСУ по территории школы под Херсоном. Отмечено, что там не было техники и военных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда неонацисты ВСУ перебрасывают силы.