На прорыв! Российские бойцы взломали оборону украинских боевиков в ЛНР
Минобороны РФ заявило о прорыве обороны украинских войск в ЛНР
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
Фронт сдвинулся на 2 км на запад.
Бойцы российской армии сломили эшелонированную оборону украинских боевиков в Луганской Народной республике. С таким заявлением выступили представители Минобороны РФ.
По словам командира одного из батальонов ЦВО, которые были приведены в сообщении Министерства обороны России, «за четыре дня фронт сдвинулся на 2 км на запад».
В распространенном ведомством сообщении указывается, что украинские националисты поспешно бросают свои позиции, «не успев забрать военное имущество».
В Минобороны отметили, что ВСУ, спешно прикрывая свой побег, заминировали оставленные позиции противопехотными минами натовского образца, но российским мотострелкам все равно удалось прочно закрепиться на взятых рубежах и продолжить успешное наступление.
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