Ответила на слух: жена Мартиросяна выразила желание стать любовницей Кошкиной

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Юмориста не один год пытались «развести» с супругой. Сам Мариторосян был стойким к сплетням. Точку в данном вопросе поставила его супруга.

Жена юмориста Гарика Мартиросян Жанна ответила на слух о связи мужа с ведущей Яной Кошкиной. По мнению распускателей слуха, эффектная брюнетка давно крутит роман с резидентом Comedy Club. Закрыть обсуждение и споры в данном вопросе решила Жанна, которая в шутку заявила, что и сама не прочь стать любовницей телеведущей.

«Я не такая талантливая и известная, как мой муж или Гарик Харламов, как Сеня Слепаков, Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Павел Деревянко — короче говоря, как многие мужчины, которых называли любовниками Кошкиной. Зато у меня в блоге 412 тысяч подписчиков. Так чем же я хуже? Я тоже хочу быть любовницей̆ Яны Кошкиной», — процитировало слова Жанны Passion.ru.

Кошкина любую связь с Мартиросяном отрицала. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Сразу после этого заговорила и Кошкина о слухах. Она также в шутку объяснила, почему Мартиросян до сих пор не вручил ей ключи от якобы подаренной им московской квартиры.

«Может быть, потому что у Гарика нет даже моего телефона, поэтому он не может мне ключи от нее передать?» — возмутилась Кошкина.

Она добавила, что с Мартиросяном знакома постольку-поскольку, изредка пересекалась с ним на съемках юмористического шоу и не более. В эти слова поверила Жанна, которая отметила, что в ее отношениях с мужем царит полное доверие, и никогда никаких поводов он не давал.

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