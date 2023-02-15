Девушка из США чуть не задушила адвоката, обещавшего вытащить ее из тюрьмы после убийства любовника

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Леди была замужем, но позволяла себя разгульный образ жизни. Теперь ей придется ответить за печальные последствия.

В США хладнокровное убийство обернулось не менее жестоким судом. Замужняя девушка оказалась на скамье подсудимых после того, как под воздействием наркотических веществ убила своего любовника, а позже еще и надругалась над бездыханным телом. Ей грозил многолетний срок. Изменить дело мог лишь психиатр — если бы признал подсудимую душевно больной. Вот только адвокат не смог обеспечить явку ценного свидетеля. За что и поплатился.

Даже в наручниках предполагаемая преступница метким ударом в лоб отправила юриста в нокаут. А позже и вовсе попыталась задушить. Охране пришлось стреножить буйную подсудимую шнуром. Заседание на этом пришлось закончить — пострадавший адвокат покинул суд, признав это дело безнадежным.