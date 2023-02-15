Все в дом: в России может появиться «народная» ипотека
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«Известия»: в Госдуме предлагают запустить ипотеку на новостройки для всех граждан под 5%
Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; 5-tv.ru
Примерно 80% недвижимости приобретается с помощью ипотеки.
Народная ипотека со ставкой пять процентов может появиться в России.
С такой инициативой выступили в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Причем там предлагают обойтись без бюджетных средств.
Однако по мнению опрошенных экспертов, массовое оформление дешевой ипотеки может привести к повышению ставок по другим кредитам и разгону цен на рынке недвижимости.