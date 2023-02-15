Все в дом: в России может появиться «народная» ипотека

«Известия»: в Госдуме предлагают запустить ипотеку на новостройки для всех граждан под 5%

Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; 5-tv.ru

Примерно 80% недвижимости приобретается с помощью ипотеки.

Народная ипотека со ставкой пять процентов может появиться в России.

С такой инициативой выступили в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Причем там предлагают обойтись без бюджетных средств.

Однако по мнению опрошенных экспертов, массовое оформление дешевой ипотеки может привести к повышению ставок по другим кредитам и разгону цен на рынке недвижимости.