Мертвые души: цыганки в Перми оформляли маткапитал на фиктивных детей
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В Перми осуждена за мошенничество банда цыганок
Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Варенков; 5-tv.ru
Ущерб государству составил более трех миллионов рублей.
Суд в Перми вынес приговор группе цыганок, которые занимались махинациями с материнским капиталом.
Предприимчивые женщины регистрировали несуществующих детей, которые якобы родились в домашних условиях. Затем получали на них необходимые сертификаты, после чего — обналичивали деньги. Так им удалось обмануть государство больше чем на три миллиона рублей.
Как фигурантки восприняли приговор, и какие еще претензии к цыганам у местных властей — все выяснил Дмитрий Юзупчук.