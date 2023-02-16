Мертвые души: цыганки в Перми оформляли маткапитал на фиктивных детей

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Ущерб государству составил более трех миллионов рублей.

Суд в Перми вынес приговор группе цыганок, которые занимались махинациями с материнским капиталом.

Предприимчивые женщины регистрировали несуществующих детей, которые якобы родились в домашних условиях. Затем получали на них необходимые сертификаты, после чего — обналичивали деньги. Так им удалось обмануть государство больше чем на три миллиона рублей.

Как фигурантки восприняли приговор, и какие еще претензии к цыганам у местных властей — все выяснил Дмитрий Юзупчук.