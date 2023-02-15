Романа Костомарова погрузили в медикаментозный сон после резкого ухудшения

Фото, видео: Максим Шеметов / ТАСС; 5-tv.ru

Ухудшение состояния спортсмена произошло после ампутации пальцев.

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова резко ухудшилось.

По данным источника «Известий», это случилось после ампутации кистей рук.

Спортсмен сейчас не может самостоятельно дышать, есть проблемы с легкими, врачи погрузили его в медикаментозный сон.

За последние недели Костомаров пережил уже несколько сложных операций. Ранее, чтобы спасти ему жизнь, врачи ампутировали фигуристу стопы.

В больнице он находится уже больше месяца. Первоначально попал туда с пневмонией, и его уже вводили в искусственную кому.