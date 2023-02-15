Побило «Градом»: как российская артиллерия поддерживает наступление в ДНР — видео
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Минобороны показало работу расчетов РСЗО «Град» ЗВО в зоне спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Реактивные установки замаскированы и постоянно перемещаются.
В Донецкой республике наступление российской пехоты поддерживает реактивная артиллерия.
Установки «Град» бьют по укреплениям врага с замаскированных позиций. После стрельбы расчеты оперативно сменяют друг друга, чтобы не дать противнику перевести дух.
За работой артиллеристов наблюдает Александр Сафиулин.