Побило «Градом»: как российская артиллерия поддерживает наступление в ДНР — видео

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Минобороны показало работу расчетов РСЗО «Град» ЗВО в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Реактивные установки замаскированы и постоянно перемещаются.

В Донецкой республике наступление российской пехоты поддерживает реактивная артиллерия.

Установки «Град» бьют по укреплениям врага с замаскированных позиций. После стрельбы расчеты оперативно сменяют друг друга, чтобы не дать противнику перевести дух.

За работой артиллеристов наблюдает Александр Сафиулин.

 

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