Фото, видео: Reuters / Mike Blake; 5-tv.ru

«Коллективный Запад» в панике. Почему во всем винят Китай?

Землетрясению в Румынии предшествовало появление неопознанного летающего объекта. Загадочные шары в небе видят сейчас во многих странах — Румыния не стала исключением. Спустя какое-то время летающий объект пропал из видимости, по некоторым сообщениям его могли сбить.

Также неопознанные воздушные шары видели в небе над Киевом — украинские СМИ утверждают, что это аэростаты.

И на этом фоне США и Китай обвиняют друг друга в запуске летающих объектов с целью шпионажа.

При этом Пекин призвал американцев не заниматься вымышленными угрозами, а лучше ответить на вопрос о своей причастности к подрыву газопровода «Северный поток».