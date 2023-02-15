Число жертв землетрясения в Турции увеличилось
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Президент Турции Эрдоган: число жертв землетрясения достигло 35 418 человек
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cem Bakirci; 5-tv.ru
Турецкие спасатели продолжают искать под завалами выживших. Волонтеры помогают людям, оставшимся без крова.
Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек. Оно стало самым разрушительным в истории страны.
Как заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, спасательные операции будут идти до тех пор, пока из-под завалов не извлекут последних выживших. Их продолжают находить под обломками спустя больше недели с момента катастрофы.
Станислав Григорьев передает из зоны бедствия.