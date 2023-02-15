Фото, видео: © РИА Новости / Олег Котляренко; 5-tv.ru

Автолюбители боятся выезжать — трассы превратились в настоящий лабиринт с препятствиями.

Десятки водителей оказались в снежной ловушке на трассе между Сочи и Туапсе. Из-за снегопада рядом с курортным поселком на дорогу рухнули камни и несколько деревьев. Повреждены несколько автомобилей. Движение на федеральной трассе сейчас полностью блокировано.

Сочи в эти минуты продолжает засыпать снегом. Больше всего досталось Лазаревскому району. Водителей просят не пользоваться частным транспортом и уж тем более, не выезжать на летней резине.