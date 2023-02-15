Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Charisius; 5-tv.ru

Размер изображения: 30 на 30 метров.

Сюрприз для влюбленных устроили в одном из московских торговых центров. В честь Дня святого Валентина на головы посетителей сбросили 40 тысяч воздушных шаров красного и розового цветов. Получился своеобразный водопад.

А в Анапе уличный художник поразил свою возлюбленную самой большой валентинкой — размером 30 на 30 метров. На центральном пляже города появилось изображение танцующей пары, и — если смотреть сверху — то видно, что она образует форму сердца.

Причем автору удалось сделать это, ни разу не прервав линию.