Петербурженка избила ребенка в батутном центре на глазах у других детей — видео
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Петербурженка избила в батутном центре 12-летнего подростка на глазах у других детей
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru
Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.
Шокирующее видео сняли камеры наблюдения в батутном центре в Петербурге. Женщина устроила драку с чужим ребенком.
12-летний мальчик не угодил тем, что якобы повздорил с ее сыном. Пришлось даже вызывать скорую.
Медики диагностировали множественные ушибы, однако писать заявление в полицию никто не стал.
Наталья Оскерко разбиралась в деталях этой неоднозначной истории.