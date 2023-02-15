Петербурженка избила в батутном центре 12-летнего подростка на глазах у других детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Шокирующее видео сняли камеры наблюдения в батутном центре в Петербурге. Женщина устроила драку с чужим ребенком.

12-летний мальчик не угодил тем, что якобы повздорил с ее сыном. Пришлось даже вызывать скорую.

Медики диагностировали множественные ушибы, однако писать заявление в полицию никто не стал.

Наталья Оскерко разбиралась в деталях этой неоднозначной истории.