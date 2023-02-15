Тет-а-тет: Владимир Путин встретился с Сергеем Мироновым

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Президент готовится к оглашению послания Федеральному Собранию.

О ситуации в стране и на ее границах, в том числе шла речь на встрече Путина с главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым. В преддверии оглашения послания Федеральному собранию президент проводит серию встреч с главами думских фракций.

«Мы в целом в постоянном контакте находимся, но личные встречи никто не отменял, они всегда имеют смысл. Ну, предлагаю поговорить про текущую ситуацию, но знаю, что и у вас есть ряд вопросов, которые бы вы хотели обсудить, пожалуйста», — сказал Путин.

«Спасибо вам за то, что вы — здесь я должен сказать — только вы фиксируете, обращайте внимание на очень больную проблему. Проблему демографии. Все решения, которые принимаются в стране, это всегда была ваша инициатива. Хочу обратиться к вам с просьбой подумать, может быть следующий, 2024 год объявить годом многодетной семьи», — предложил Миронов.

«Второе наше предложение — сделать, своего рода, прогрессию материнского капитала», — добавил глава «Справедливой России».