Владимир Путин по телефону поговорил с Ильхамом Алиевым

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Президенты обсудили безопасность и отношения России и Азербайджана.

Ну вот как раз о необходимости обеспечения стабильной безопасности Владимир Путин говорил сегодня по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Речь шла о ситуации на азербайджано-армянской границе. Также президенты обсудили перспективы развития торговоэкономического сотрудничества, в частности, совместные проекты в сферах энергетики и транспорта.