А мы ими орехи кололи: в США объяснили ажиотаж с НЛО «настройкой локаторов»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

Вашингтон объяснил фиксацию большого числа летающих объектов над США уточнением настройки радаров.

Вашингтон сегодня насмешил весь мир, включая союзников по НАТО.

Комментируя новости о массовом нашествии неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве США, в Белом доме заявили, что военные просто — цитата — «настроили свои радиолокаторы».

Мол, раньше все это просто не замечали, но после инцидента с китайским аэростатом — технику сделали более чувствительной.

Интересно, что обломки трех сбитых объектов Пентагон до сих пор так и не смог найти, как и ответить на вопрос — что же это было.