В США заявили о перехвате четырех российских самолетов у Аляски

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

Самолеты РФ не нарушали воздушное пространство.

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило о перехвате четырех самолетов из России на границе с Аляской.

«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — сообщается в распространенном заявлении.

При этом отмечается, что самолеты РФ не нарушали воздушное пространство США или Канады.

Подчеркивается также, что произошедшее «никоим образом не связано с недавними операциями NORAD или американских военных» по ликвидации неопознанных летательных аппаратов над Канадой и США.

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