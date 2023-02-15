«Очень боялась подвести»: незамужняя Старшенбаум о роли матери в новой драме

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

Звезда российского кинематографа призналась — ей пришлось немало работать, чтобы понять психологию женщины с детьми.

Звезда российского кинематографа Ирина Старшенбаум рассказала, как ей удалось вжиться в роль Майи — жены и матери двоих детей главного героя в фильме режиссера Петра Тодоровского «Здоровый человек». По словам знаменитости, это было сложно, ведь она не замужем, не имеет детей и, соответственно, такого опыта.

«Моя роль была на вырост, потому что женщине с котом играть мать двоих детей — это довольно отягощяющее обстоятельство. Мне нужно было проделать определенную работу, и я очень боялась подвести. Потому что женщина с двумя детьми, борющаяся за мужа — это обстоятельство, до которого надо дорасти. Или ты с ним сталкивался в жизни, или тебе нужно исследовать тему. А я люблю вызовы», — призналась актриса на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

К слову, актрисе 30 лет. Она старается оберегать личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что встречалась с коллегой Александром Петровым. Стремительно начавшиеся отношения породили слухи, что Старшенбаум беременна. Но позже стало понятно — все это слухи. Чуть позже стали поговаривать, мол, у актеров скоро свадьба. Но и эта новость оказалась ложной. А уже в середине 2019 года стало понятно — пара распалась. Старшенбаум официально не комментировала финал отношений с Петровым. При этом признавалась, что вновь влюблена, ведь без чувств жить не может.

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