«Всех людей в себе принять»: Ефремов объяснил, каким хотел бы быть человеком

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

В последнее время актеру достаются роли, в которых он должен либо примирить две враждующие части внутри себя, либо найти и понять себя. Но как сам знаменитость оценивает свою личность?

Актер Никита Ефремов, сыгравший потерявшегося в жизни ведущего спортивных новостей в драме «Здоровый человек» режиссера Петра Тодоровского, рассказал о своем герое и схожести с ним.

В кинокартине герой Ефремова после трагедии отправляется на поиски себя: становится волонтером в детской больнице, развлекает тяжело больных детей, ищет пропавших людей. Там он встречает свою музу, роль которой исполнила Ирина Старшенбаум. По словам Ефремова, с его персонажем их связывает жизненный принцип «делай то, что хочешь».

«В моей жизни я стремлюсь делать то, что я хочу. Тогда у меня будет счастье. Когда я в своей жизни делаю только то, что должен, у меня все становится каким-то таким квадратным, не интересным и скучным», — признался он на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

При этом он не разделяет себя на какую-то определенную личность. По его словам, он хочет быть и здоровым, и хорошим, и классным. Быть многогранным.

«В моем ощущении я не буду себе раздваивать такую историю. Это предполагается какой-то выбор: хороший, здоровый, классный. Я хочу всех людей в себе принять: и хорошего, и здорового, и нехорошего, и нездорового. Я тоже хочу его видеть, осознавать и уделять ему время», — заключил актер.

К слову, Ефремову в последнее время часто достаются глубокие психологические роли, где ему необходимо раскрыть личность человека, показать переживания, тревоги, метания. К примеру, в сериале «Оффлайн» он сыграл айтишника Раста, который создал приложение для продажи запрещенных веществ, но вместе с тем — по сюжету — он и любящий муж и отец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению Никиты Ефремова, как примирить две враждующие части внутри себя.