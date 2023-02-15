«Угрызения совести»: как Тодоровский придумал сценарий «Здорового человека»

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

На сюжет кинокартины, по словам внука легендарного советского режиссера Петра Тодоровского, повлияло два неприятных события в жизни, после которых были еще долгие размышления.

Внук легендарного советского режиссера Петра Тодоровского вспомнил, как зародился сюжет и сценарий фильма «Здоровый человек». Новую картину зрители смогут увидеть уже 2 марта. По словам Петра Тодоровского, на создание работы его натолкнули два неприятных события в жизни.

Режиссер рассказал, как однажды ночью он услышал под окнами крики о помощи. Они буквально разбудили его. Поначалу Тодоровский хотел помочь кричащему, но со временем эта мысль все дальше отходила на второй план.

«Первой реакцией было — это встать и пойти. А как иначе надо вести себя в этой ситуации? А потом начали приходить другие мысли, что это опасно, бессмысленно, потому что там наверняка какие-то алкаши дерутся, и так далее. Потом стало лень», — признался он на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

В результате Тодоровский никуда не пошел, а просто вызвал сотрудников полиции. Однако на следующий день с ним начало происходить неприятное.

«Я начал испытывать очень сильные угрызения совести, как-то это не по-людски. А дальше я начал размышлять на эту тему: а что было бы, если бы я вышел, а зря или не зря это было бы, что тщетно, что не тщетно», — добавил он.

Это стало одной из историй, которая легла в основу сюжета. Вторая же более трагичная, связанная с близким человеком.

«Мой дед Виктор Львович Токарев тогда ушел, и вот я его тогда держал за руку, и мне захотелось тоже как-то использовать это», — заключил Тодоровский.

К слову, по сюжету ведущих спортивных новостей Егор Тихонов после трагического события принимает решение изменить свою привычную жизнь. Он отправляется на поиски себя: становится волонтером в детской больнице, развлекает тяжело больных детей, ищет пропавших людей.

Мировая премьера фильма состоялась в августе 2022 года в рамках 44 Московского кинофестиваля. «Здоровый человек» получил «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» ММКФ. Также картина отмечена премией «Золотой орел» в номинации «Лучший сценарий», «Лучшая женская роль» и «Лучшая женская роль второго плана».

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