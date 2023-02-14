Валентинки и романтика: как Эвелину Хромченко поздравили с Днем влюбленных

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Несмотря на то, что пара вместе уже десять лет, они продолжают отправлять друг другу валентинки.

Телеведущая Эвелина Хромченко сегодня отлично проводит время в компании своего возлюбленного художника-экспрессиониста Дмитрия Семакова. Мужчина выложил в своем личном блоге несколько снимков-валентинок вместе со знаменитостью и подписал красными сердечками.

Судя по снимкам, влюбленная парочка находится не в России. На фотографиях Эвелина и Дмитрий выглядят счастливыми, посещают светские мероприятия, путешествуют и наслаждаются обществом друг друга.

Фото: Instagram* / dimitrisemakov

На одной из выставок в Нью-Йорке Хромченко познакомилась с художником-экспрессионистом Дмитрием Семаковым. Дмитрий родом из России, но много путешествовал и в конце концов осел в Америке.

Сначала у них завязалась крепкая дружба, однако беседы об искусстве переросли в настоящую любовь и уже с 2014 года они появляются на всех мероприятиях вместе.

На данный момент они еще не заключили официальный брак, однако, судя по кадрам, он им и не нужен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как поклонники не узнали Хромченко с ребенком на руках на фото.

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