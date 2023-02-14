На Украине прогнозируют свержение Зеленского после потери Артемовска

Фото: www.globallookpress.com / Press Office of Ukraine

В случае окружения украинской армии главу Незалежной ждет «аутодафе».

Потеря Артемовска (Бахмута) вызовет волну народного гнева, которая грозит снести Владимира Зеленского с поста президента Украины. Об этом заявил экс-советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Если произойдет окружение украинских войск в Артемовске, то там же тысячи солдат — и уже Зеленскому не удастся выскочить», — сказал он на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, главу Незалежной в случае потери Артемовска «очень быстро» ждет «аутодафе» (публичное сожжение еретиков в Средневековье — Прим. ред.) вместе с главой его офиса Андреем Ермаком и главкомом украинской армии Валерием Залужным.

Соскин также указал, что Зеленский попал в трудное положение: российские войска успешно наступают, а внутри Украины нарастает недовольство политикой властей.

«Вам не помогут, поскольку на сегодня внутренняя политическая и социальная ситуация на Украине очень нестабильная», — обратился Соскин к Зеленскому.

В свою очередь военный эксперт Виктор Литовкин исключил вероятность потери доверия к Зеленскому из-за потери Артемовска. По его словам, глава Незалежной — послушная кукла в руках американцев, которой поставлена задача воевать с Россией до последнего украинца. Поэтому проблемы потери доверия к нему со стороны международного и украинского сообщества как таковой не существует. Зеленский просто выполняет то, что ему велят из-за океана. Что касается украинского народа, то он, по мнению, эксперта ничего не решает в своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла траты режима Зеленского на годовщину российской военной спецоперации.