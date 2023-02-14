Хоккеист Овечкин срочно вылетел в Россию к госпитализированному отцу

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Что именно стряслось с отцом знаменитости?

Российский игрок хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вылетает в Россию ближайшим рейсов из-за плохого самочувствия своего отца. Об этом сообщает РИА Спорт.

Отец спортсмена Михаил Овечкин, по последним данным, был госпитализирован.

До этого были новости о том, что Александр Овечкин покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Причиной считались семейные дела и болезнь близкого человека.

Более того, главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт написал в своем личном блоге, что не ожидает возвращения российского хоккеиста на этой неделе. А в ближайшие дни, судя по расписанию, у клуба целых три матча.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Овечкин силовым приемом отправил соперника на скамейку запасных.