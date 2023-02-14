Горячее свидание: парочка из Петербурга обварилась в кипятке в День влюбленных

Влюбленные из Петербурга ошпарились в джакузи во время празднования Дня влюбленных

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

Горе-любовники навсегда запомнят этот страшный эпизод.

Не для всех парочек День всех влюбленных прошел удачно. Особенно для молодого человека и его возлюбленной из Санкт-Петербурга, которые решили отметить этот праздник в романтической обстановке, передает 78.ru.

На Московском шоссе 44-летняя женщина и ее 38-летний мужчина отправились в баню, а после решили продолжить веселье в джакузи — с шампанским, как полагается. Но они забылись и не рассчитали температуру горячей воды.

Как результата неудачного свидания: женщина доставлена в реанимацию с ожогами тела. А вот бедному мужчину повезло меньше. Он попал в больницу с ожогами ягодиц, гениталий и бедра.

На данный момент горе-любовники находятся в стабильном состоянии.

До этого петербургская певица Виктория Янсонс попала в реанимацию из-за отравления антижиром. После попадания ядовитого средства в организм, у 44-летней женщины началось сильное желудочное кровотечение, после чего ее увезли в карете скорой помощи в больницу. Медики диагностировали у артистки ожог пищевода и желудка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге мужчина выбросил обожженное тело соседки на лестничную клетку.