Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Подготовка нового пушечного мяса для западных кураторов идет в Незалежной полным ходом.

Американский телеканал News Nation показал сюжет о так называемой «академии» на Украине, где инструкторы готовят детей школьного возраста — от 15-ти до 17-ти лет — к участию в конфликте.

Воспитанники неонацистского тренировочного лагеря для молодежи носят униформу с крестами, похожими на немецкие времен Второй мировой, стреляют по виртуальным мишеням и проходят армейскую физподготовку.

Журналист расспросил подростков — готовы ли они убивать и умереть сами — немногие владеющие английским языком курсанты отвечали заученными фразами, что на все готовы.