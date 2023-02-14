В Пентагоне заявили об отсутствии решения по поставкам самолетов Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Msgt. Matthew Plew/U.S. Air; 5-tv.ru

Киев давно выпрашивает у «коллективного Запада» помощь в виде лайнеров. Политологи отмечают: это вряд ли случится.

США снова потребовали от Украины вести более активные боевые действия и добиться успехов. Как пишет Вашингтон пост, сейчас в конфликте наступил «переломный момент», если Киев весной не начнет масштабное наступление, то не получит и новых партий оружия. Администрация Джо Байдена уже начала сокращать пакет помощи Киеву.

Так, Белый дом отказал в поставках дальнобойных ракет и пока не торопится передавать истребители F-16. Вашингтон напомнил, что они не смогут вечно поддерживать ВСУ, а потому в ближайшие месяцы им следует занять, как можно больше территорий. Нынешний пакет помощи может закончиться уже летом, а добиться новой поддержки от республиканского Конгресса будет намного сложнее.