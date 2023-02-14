Каша и никакой романтики: как празднуют День влюбленных Арзамасова и Авербух

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух перестали отмечать День всех влюбленных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Екатерина Чеснокова; Instagram* / liza_arzamasova; 5-tv.ru

Знаменитости решили, что в этот день лучше посвятить себя не друг другу.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух отмечают День всех влюбленных уже совсем не так, как раньше. Актриса выложила в личном блоге видео, на котором показала, как праздничное утро проходит в их семье.

На видео Илья Авербух трогательно кормит их сына кашей, вместо того, чтобы кормить клубникой свою возлюбленную.

«Если 14 февраля, то только такое. И у Левушки сегодня „экватор“. Полтора года человеку», — написала Елизавета под видео.

Интересно, это только в этом году, или звезды совсем решили отложить празднование Дня всех влюбленных?

С 2020 года фигурист состоит в браке со звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой. Авербух старше жены на 21 год. Вместе они воспитывают сына Льва. У спортсмена есть наследник от первого брака. Интересно, что Арзамасова стала мачехой для 18-летнего Мартина.

Фигурист познакомился с актрисой, когда ей было 15 лет. Тогда она стала самой юной участницей спортивно-развлекательного шоу на льду. По словам хореографа проекта, тогда он не видел в ней женщину и влюбился в «папину дочку» лишь спустя 10 лет, когда они встретились на светском мероприятии.

Ранее 5-tv.ru рассказала, как Арзамасова честно рассказала про ревность Авербуха к страстным танцам.

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